Naves Visite des extérieurs forteresse de Naves Ruines de la forteresse Naves, 17 septembre 2023, Naves. Visite des extérieurs forteresse de Naves Dimanche 17 septembre, 13h30 Ruines de la forteresse Visite commentée des extérieurs Ruines de la forteresse 03330 Naves Naves 03330 Les Creux Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 13 70 49 08 Ancienne résidence des Archevêques de Bourges. Naves, une enclave berrichonne dans le Bourbonnais jusqu’à la révolution. Ruines de la forteresse de Naves, XII et XIVe siècle ISMH, demeure des archevêques de Bourges. Parking de l’église de Naves Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

