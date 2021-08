Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Ruin Porn Body Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Ruin Porn Body Bayonne, 12 septembre 2021, Bayonne. Ruin Porn Body 2021-09-12 21:00:00 – 2021-09-12 Théâtre Michel Portal Place de la liberté

Implantée à Pau, la compagnie Écrire un mouvement propose des créations pluridisciplinaires. Le "Théâtre du Corps" de Thierry Escarmant – fait de textes, de danses, d'images, de musique live – développe une écriture corporelle de la parole, physiquement très engagée, où s'entendent les timbres, les textures et les grains de la voix. Sa nouvelle création, Ruin Porn Body, est une sorte de road movie mnésique, un périple sur les routes du temps. À travers les thématiques telles que la ruine, l'abandon et le vieillissement des lieux, Thierry Escarmant mêle les disciplines et questionne notre présence au monde. En pleine période d'incertitude, danser serait alors une manière de se sauver, de repenser la fragilité de nos corps. "Dansons, dansons, sinon nous sommes perdus." Pina Bausch

+33 5 59 59 07 27

