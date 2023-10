DJ BLISH RUIN BAR BOUFFAY Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

DJ BLISH Samedi 25 novembre, 21h00 RUIN BAR BOUFFAY

BLISH, est un Dj et producteur colombien qui évolue dans le monde de la musique depuis 2014.

Il est influencé par les rhythms de techhouse, Afrohouse, organic house et Techno Peaktime ou encore par des artistes tels que Dom dolla, Lee foss, Camelphat, Jamie Jones et Roman Adam.

Ses débuts commencent à Bogota -Colombie, dans de grands événements mais aussi lors d’événements privés dans des clubs bien connus de la ville (Armando records, piso 20, 11:11)

En 2019, en France, il s’est lancé dans la production de son premier EP « Moments » avec une touche de tech house que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes digitales.

Depuis 2021, on a pu l’entendre dans plusieurs lieux renommés de la ville de Nantes (Les écuries mellinet, Guinguette du belvédère) et c’est en 2022 que son deuxième EP ‘’MIND’’ a été signé par le label DESFASE RECORDS.

Bientôt Minimal et Maca disponibles sur toutes les plateformes

⚽️ Sports

? DJ de ouf tous les soirs

? 15h – 2h du Mercredi au Samedi

? Ruin Bar débarque à #Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00

Dj set Afro house