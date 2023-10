DJ MIB RUIN BAR BOUFFAY Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

Mehdi Idrissi alias » MIB » est un artiste marocain basé à Nantes. Passionné de musique électronique depuis sa jeunesse, il a décidé de s’initier au Djing en 2021. Il tire ses influences de sa culture orientale, connue pour ses mélodies douces et envoûtantes à la fois. Il puise également ses inspirations auprès du DJ de renommée internationale « Black Coffee », l’un des piliers de la musique afro-house.

Son style de musique éclectique, combinant un mélange d’afro/latino house, de deep house pouvant aller jusqu’à de la melodic techno, est son unique moyen de s’exprimer et de répandre sa bonne humeur.

RUIN BAR BOUFFAY 13 allée du Port Maillard, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

DJ set deep house