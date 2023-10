MYSTERY KID RUIN BAR BOUFFAY Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

MYSTERY KID Jeudi 23 novembre, 21h00 RUIN BAR BOUFFAY

Mystery Kid ne rentre décidément dans aucune case. Cette DJ à double facettes repousse toujours plus les BPM de la dark disco, naviguant entre italo musclée, ebm spaceship et techno percussive mentale.

Après avoir écumé les grands rendez-vous régionaux incontournables tels que le Made Festival (Rennes) et Astropolis (Brest), elle a aussi séduit les promoteurs du Printemps de Bourges (Bourges), We Love Green 2023 (Paris) et Les Déferlantes Sud de la France (Le Bacarès). Toujours avide de partage, elle a désormais son émission chez Disco Suicide (Berlin) et fait partie du club Radio Vacarme (Bruxelles).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:59:00+01:00

