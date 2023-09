Cet évènement est passé KILEMA à Hualien (Taiwan) Ruiisui Middle School Hualien Catégories d’Évènement: Comté de Hualien

Hualien KILEMA à Hualien (Taiwan) Ruiisui Middle School Hualien, 9 septembre 2023, Hualien. KILEMA à Hualien (Taiwan) Samedi 9 septembre, 20h00 Ruiisui Middle School Merci de vérifier horaires et tarifs auprès des organisateurs Le Falifali Music Festival, connu sous le nom de nouveau point de départ de la musique populaire autochtone de Taiwan, se tiedra le 9 septembre au Ruiisui Middle School de Hualien.

Il vise à promouvoir l’héritage et la vitalité de de la musique aborigène à Taiwan et ailleurs..

une des grandes fêtes de musique indépendante dans la région de Hualien. 來來來 2023 Fali Fali音樂節×馬達加斯加

歌手名單出爐囉!萬歲

今年最大咖-馬達加斯加國際級專業歌手Kilema ‍

9月就要抵達花蓮與各位碰面囉!

相信喜歡聽歌的你,絕對不能錯過這難得的好聲音

當然除了國際級歌手外

還有我們在地金曲音樂 組合:

⭐️角落樂團

⭐️李孝祖

⭐️馬詠恩

⭐️以莉高露

⭐️Boxing樂團

⭐️查勞.巴西瓦里

⭐️阿布絲

⭐️Kasiraw鹹豬肉樂團

⭐️一好‧屴夯

現場原民部落市集 ,讓你逛好、買好

最重要的是 ‍♀️

進場即送100元原遊券 ,現場購買滿200元,更有抽獎的機會喔!

請鄉親大手牽小手 一起來南區年度最盛大的Fali Fali 音樂節吧!

⏰時間:2023年9月9日(六)下午14:30-21:00

地點:瑞穗國中

