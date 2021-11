Bordeaux Bordeaux Bordeaux, Gironde Rugby World Cup au Matmut Atlantique Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La France organisera la 10e édition de la Coupe du Monde en 2023. Seize ans après la Coupe du Monde 2007, vingt nations et leurs milliers de supporteurs vont être reçus en France et tous rêveront de soulever le William Webb Ellis Trophy à la fin du mois d'octobre 2023. Les villes hôtes, dont Bordeaux, sont particulièrement fières de participer à l'organisation du 3e événement sportif mondial. Bordeaux accueillera des matches de poule et croise les doigts pour accueillir un quart de finale au Matmut Atlantique. Les billets pour la Coupe du monde de rugby 2023 seront disponibles à partir du début de 2021.

