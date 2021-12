Pau Pau Pau, Pyrénées-Atlantiques Rugby TOP14 Section Paloise Vs CA Brive Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Rugby TOP14 Section Paloise Vs CA Brive Pau, 2 janvier 2022, Pau. Rugby TOP14 Section Paloise Vs CA Brive Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau

2022-01-02 14:00:00 – 2022-01-02 Stade du Hameau Bvd de l’aviation

Pau Pyrénées-Atlantiques Pau EUR TOP 14 – Saison 2021/2022. 14ème journée du Championnat.

Stade du Hameau Bvd de l’aviation Pau

