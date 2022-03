Rugby Top 14 : BOPB / SECTION PALOISE Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Le Biarritz Olympique Pays Basque reçoit la section paloise au Stade d’Aguiléra – 22 ème journée de la saison

Ouverture du village à 15h30

Animation pour enfants, concert, koxka kids

