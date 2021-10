Biarritz Biarritz Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Rugby Top 14 : BOPB /CA BRIVE Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Rugby Top 14 : BOPB /CA BRIVE Biarritz, 23 octobre 2021, Biarritz. Rugby Top 14 : BOPB /CA BRIVE 2021-10-23 – 2021-10-23 Rue Henri Haget Parc des Sports d’Aguilera

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Le Biarritz Olympique Pays Basque reçoit le CA Brives au Stade d’Aguiléra – 8 ème journée de la saison Le Biarritz Olympique Pays Basque reçoit le CA Brives au Stade d’Aguiléra – 8 ème journée de la saison Le Biarritz Olympique Pays Basque reçoit le CA Brives au Stade d’Aguiléra – 8 ème journée de la saison bopb dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Rue Henri Haget Parc des Sports d'Aguilera Ville Biarritz lieuville 43.48114#-1.53803