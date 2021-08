Rugby sur l’eau : Waterugby 2021 Quai de la daurade, 10 septembre 2021, Toulouse.

Rugby sur l’eau : Waterugby 2021

du vendredi 10 septembre au dimanche 12 septembre à Quai de la daurade

### 3 jours de rugby, de spectacle et de fête Suite au succès de l’édition Hiver, Yann Delaigue et son associé Stéphane Rouault ont décidé de décliner ce tournoi unique au monde qui réunit les anciens internationaux français et étrangers dans une ambiance festive et sportive. 3 jours de rugby, de spectacle et de fête destinés à tous les publics. Rejoints dans l’aventure par Francis Ntamack et Cédric Desbrosse, ils ont crée un nouveau concept unique : Le WateRugby ! **Le concept ** Un terrain flottant de 45m de long et 35m de large monté sur la Garonne, quai de la Daurade à environ 8m du bord, recouvert de pelouse synthétique afin d’accélérer le jeu. Pour marquer, il faut sauter dans la Garonne ! Tout au long de la journée, le village officiel propose de nombreuses animations. **Au programme** _Tournoi des Entreprises _Les matchs débutent le vendredi par un tournoi dédié aux entreprises. Chaque équipe est coachée et renforcée par un international. _Tournoi Amateurs _Le samedi et le dimanche, c’est au tour du grand public de goûter aux joies du rugby sur l’eau grâce à un tournoi durant lequel 20 équipes s’affrontent tout au long de ces deux jours. _Initiation Enfants _Les plus jeunes ne sont pas oubliés avec une initiation ludo-éducative encadrée par les joueurs internationaux chaque après-midi. _Match féminin et Tournoi « EAU’LL STAR » _En fin de journée, les femmes donnent le coup d’envoi des festivités puis c’est au tour des joueurs internationaux de se jeter à l’eau. Un show gratuit unique au monde durant lequel le public encourage les joueurs qui ont marqué le rugby mondial durant ces trente dernières années. [+ d’infos ](http://waterugby.com/) //www.youtube.com/embed/aaIXZO0CEPg

Entrée gratuite

Sports

Quai de la daurade Quai de la Daurade, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T00:00:00 2021-09-10T23:59:00;2021-09-11T00:00:00 2021-09-11T23:59:00;2021-09-12T00:00:00 2021-09-12T23:59:00