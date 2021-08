Toulouse Stade Ernest Wallon Haute-Garonne, Toulouse Rugby : Stade Toulousain – RC Toulon Stade Ernest Wallon Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Rugby : Stade Toulousain – RC Toulon Stade Ernest Wallon, 12 septembre 2021, Toulouse. Rugby : Stade Toulousain – RC Toulon

Stade Ernest Wallon, le dimanche 12 septembre à 21:05

**TOP 14 – Saison 2021/2022 – Journée 2 ** Le Stade Toulousain reçoit le **RC Toulon**pour cette 2ème journée de Top 14 ! Les portes ouvrent 2h avant le match. [Site officiel du Stade toulousain rugby](https://www.stadetoulousain.fr/accueil) ![]() ### Infos pratiques [Privilégiez les transports en commun pour venir au match](https://www.tisseo.fr/se-deplacer/info-reseau/ligne/WALLON) Restauration possible sur place.

Tarifs : Billetterie du stade

Sports Stade Ernest Wallon 114 Rue des Troènes, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T21:05:00 2021-09-12T23:05:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Stade Ernest Wallon Adresse 114 Rue des Troènes, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Stade Ernest Wallon Toulouse