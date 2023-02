Rugby – Saint-Quentin reçoit Chauny Harly Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Le Racing Club Saint-Quentinois reçoit le Racing Club de Chauny pour un match amical, le vendredi 24 février à 19h30 au stade Bienfait à Harly.

Le match sera suivie d’une soirée carnaval au club house. +33 6 24 32 12 99 https://rcsq.ffr.fr/ Harly

