Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Rugby Pro D2 Aviron Bayonnais contre US Montauban Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Rugby Pro D2 Aviron Bayonnais contre US Montauban Bayonne, 10 décembre 2021, Bayonne. Rugby Pro D2 Aviron Bayonnais contre US Montauban Bayonne

2021-12-10 20:45:00 – 2021-12-10

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Bayonne L’aviron Bayonnais reçoit Montauban. L’aviron Bayonnais reçoit Montauban. +33 5 59 63 33 15 L’aviron Bayonnais reçoit Montauban. ©OTBay

Bayonne

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OT Bayonne

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Ville Bayonne lieuville Bayonne