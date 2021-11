Lacanau Lacanau Gironde, Lacanau Rugby : Match AS Lacanau / Sanguinet AC – Régional 3 / Poule 5 – Match Aller Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Rugby : Match AS Lacanau / Sanguinet AC – Régional 3 / Poule 5 – Match Aller Lacanau, 7 novembre 2021, Lacanau. Rugby : Match AS Lacanau / Sanguinet AC – Régional 3 / Poule 5 – Match Aller Lacanau

2021-11-07 – 2021-11-07

Venez nombreux encourager l'équipe de l'AS Lacanau au stade de l'Ardilouse à 15h contre Sanguinet !

