Rendez-vous au stade Thery dimanche 3 octobre 2021 à partir de 13h30 pour les rencontres de l’Excellence B puis de la Fédérale 3 masculines face à Gretz-Tournan. Entrée gratuite Pass sanitaire obligatoire Club-house ouvert

Stade Théry rue de Ticleni 59650 villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

2021-10-03T13:30:00 2021-10-03T17:30:00

