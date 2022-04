RUGBY : LES BOUCLIERS DU TERROIR Lunel Lunel Catégories d’évènement: Hérault

Lunel Hérault Lunel Cette première édition appelée à se pérenniser se déroulera au complexe sportif Pierre-Ramadier.

Quatre finales départementales des catégories U16 et U19, de Ligue 1 et Ligue 2 sont au programme. Horaires :

14h – Finale U16 Ligue 2 : Terrain annexe – Bédarieux/Thau Poussan

14h30 – Finale U16 Ligue 1 : Terrain d’Honneur – Vendes-Lespignan-Sauvian/Pic St Loup

16h – Finale U19 Ligue 2 : Terrain annexe – Pézenas/ Capestang et Puisserguier ABB

17h45 – Finale U19 Ligue 1 : Terrain d’Honneur – Vendres-Lespignan-Sauvian/ Ras Pic St Loup-Jacou Sous l’égide de la Ligue Occitanie de Rugby, le Comité Départemental de Rugby à XV et le Rugby Olympique Lunellois organisent, avec le concours de la Ville de Lunel, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, les Boucliers du Terroir. secretariat@cd34-rugby.fr +33 4 67 30 86 09 https://comiteheraultrugby.ffr.fr/ Cette première édition appelée à se pérenniser se déroulera au complexe sportif Pierre-Ramadier.

