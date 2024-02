Rugby : France – Italie (Tournoi des 6 nations) Stade Pierre Mauroy Villeneuve-d’Ascq, dimanche 25 février 2024.

Rugby : France – Italie (Tournoi des 6 nations) Le Tournoi des Six Nations 2024 marquera le retour du XV de France après la Coupe du Monde de Rugby en France. Dimanche 25 février, 16h00 Stade Pierre Mauroy Sur réservation, entrée payante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-25T16:00:00+01:00 – 2024-02-25T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-25T16:00:00+01:00 – 2024-02-25T18:00:00+01:00

Pour la première fois de leur histoire lors d’un Tournoi des Six Nations, les Bleus iront à la rencontre de leurs supporters dans trois stades différents en région.

La Decathlon Arena- Stade Pierre-Mauroy accueillera le match France / Italie le dimanche 25 février 2024 à 16h00. Ce sera une occasion unique pour les supporters d’apporter leur soutien lors

de cette rencontre du Tournoi des Six Nations 2024, où le XV de France pourra démontrer son niveau de jeu et sa détermination face à la Squadra Azzurra.

Stade Pierre Mauroy 261 Bd de Tournai, 59650 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

