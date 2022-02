Rugby – France / Angleterre Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Rugby – France / Angleterre Saint-Denis, 19 mars 2022, Saint-Denis. Rugby – France / Angleterre Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis

2022-03-19 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-19 Stade de France Avenue Jules Rimet

Saint-Denis Seine-Saint-Denis Saint-Denis Seine-Saint-Denis L’Équipe de France clôturera ce tournoi 2022 par l’éternel et incontournable Crunch au Stade de France. https://www.stadefrance.com/fr/billetterie/france-angleterre-2022 Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis

dernière mise à jour : 2021-10-04 par Office de Tourisme Plaine commune grand Paris

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Saint-Denis Adresse Stade de France Avenue Jules Rimet Ville Saint-Denis lieuville Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Departement Seine-Saint-Denis

Rugby – France / Angleterre Saint-Denis 2022-03-19 was last modified: by Rugby – France / Angleterre Saint-Denis Saint-Denis 19 mars 2022 saint-denis seine saint denis

Saint-Denis Seine-Saint-Denis