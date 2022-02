Rugby Féminin : Stade Toulousain – Stade Français Stade Ernest Wallon Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Rugby Féminin : Stade Toulousain – Stade Français Stade Ernest Wallon, 6 mars 2022, Toulouse. Rugby Féminin : Stade Toulousain – Stade Français

Stade Ernest Wallon, le dimanche 6 mars à 15:00

****ELITE 1 Féminine – saison 2021-2022 -** journée 13 ** Match à la maison pour cette 13ème journée de **championnat élite du rugby féminin.** Le stade toulousain féminin recoit **le Stade Français. ** _Sous réserves de modification par l’organisateur_ **+ d’infos: [Site officiel du stade toulousain](https://www.stadetoulousain.fr/les-associations/feminines)** _Privilégiez les transports en commun pour venir au stade E. Wallon_ Sports Stade Ernest Wallon 114 Rue des Troènes, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T15:00:00 2022-03-06T16:59:00

