Rugby : Fédérale 3 – Match Séniors : US Valréas Rugby XV / UA Tullins Fures
Traverse Pierre de Coubertin Stade Municipal Albert Adrien Valréas

2022-03-20 13:00:00 – 2022-03-20 18:00:00

EUR 8
Journée de rattrapage du Dimanche 19 Décembre qui n'a pas pu déroulée en raison d'un report dû à La Covid 19.
valreas.rugby@orange.fr
https://valreas-rugby.ffr.fr/

