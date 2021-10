Colomiers Stade Michel-Bendichou,allée de Brière,Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Rugby : Colomiers / Bayonne Stade Michel-Bendichou,allée de Brière,Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Rugby : Colomiers / Bayonne Stade Michel-Bendichou,allée de Brière,Colomiers, 14 octobre 2021, Colomiers. Rugby : Colomiers / Bayonne

du jeudi 14 octobre au vendredi 15 octobre à Stade Michel-Bendichou, allée de Brière, Colomiers

Venez encourager notre équipe tout au long de la saison ! Date et horaire sous réserve de modification. **IMPORTANT !** Le Pass sanitaire est obligatoire pour accéder au stade. Un stand de tests antigéniques sera mis en place au guichet, les tests seront réalisés par la Pharmacie du Prat de Colomiers (carte vitale nécessaire). Infos : US Colomiers Rugby, 05 61 78 92 00, colomiers-rugby.com **Détails sur le lieu**: Stade Michel-Bendichou, allée de Brière, Colomiers Venez encourager notre équipe tout au long de la saison ! Date et horaire sous réserve de modification. **IMPORTANT !** Le Pass sanitaire est obligatoire pour accéder au stade. Un stand de tests ant Stade Michel-Bendichou,allée de Brière,Colomiers Stade Michel-Bendichou, allée de Brière, Colomiers Colomiers Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T20:45:00 2021-10-14T22:30:00;2021-10-15T20:45:00 2021-10-15T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Stade Michel-Bendichou,allée de Brière,Colomiers Adresse Stade Michel-Bendichou, allée de Brière, Colomiers Ville Colomiers lieuville Stade Michel-Bendichou,allée de Brière,Colomiers Colomiers