du dimanche 21 novembre au dimanche 12 décembre à Stade Moreau Defarges 44500 La baule escoublac

Match de Rugby : -le 21 novembre 2021 : La Baule VS Nantes – 15h -Le 12 décembre : La Baule VS Gennevilliers – 15h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T15:00:00 2021-11-21T01:00:00;2021-12-12T15:00:00 2021-12-12T01:00:00

