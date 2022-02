Rugby : ASMR vs RC Gradignan Stade Robert Brettes Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Stade Robert Brettes, le samedi 19 février à 13:30

L’équipe de l’ASMR Mérignac (équipe seniors) rencontrera le week-end du 19 et 20 février l’équipe de Rugby du RC Gradignan. En détail : – Équipe Réserve : 13h30 – Équipe 1re : 15h Venez soutenir l’équipe de l’ASMR Mérignac pour leur prochain match contre l’équipe 1er et de réserve du RC Gradignan Stade Robert Brettes avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 MERIGNAC Mérignac Gironde

