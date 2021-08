Carcassonne Carcassonne Aude, Carcassonne RUGBY A XV – USC XV / ROUEN NORMANDIE Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

RUGBY A XV – USC XV / ROUEN NORMANDIE Carcassonne, 27 août 2021, Carcassonne. RUGBY A XV – USC XV / ROUEN NORMANDIE 2021-08-27 19:30:00 – 2021-08-27

Carcassonne Aude RUGBY à XV – Match de Pro D2 – 1ère Journée : USC XV contre Rouen Normandie au Stade Albert Domec le Vendredi 27 août à 19 H 30. +33 4 68 47 18 52 dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Carcassonne Adresse Ville Carcassonne lieuville 43.2172#2.3647