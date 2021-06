Rugby à XIII – l’équipe de France féminine à Bègles Stade André Moga, 30 juin 2021-30 juin 2021, Bègles.

Rugby à XIII – l’équipe de France féminine à Bègles

**En amont de la coupe du monde de Rugby à XIII qui se déroulera à l’automne 2021, le Département de la Gironde en partenariat avec la Fédération Française de Rugby à XIII (FFR XIII) organise un événement de promotion du rugby à XVIII et lutte contre les stéréotypes de genres, le mercredi 30 juin 2021 au stade André Moga à Bègles, de 16h30 à 18h30.** Cette action s’inscrit dans la politique volontariste du Département de lutte contre toutes formes de discriminations. Programme du mercredi 30 juin ### Une exposition pour combattre les clichés L’exposition « Femmes et Sports, au-delà du cliché » sera présentée et commentée par une animatrice de développement à l’éducation à la citoyenneté et psychologue sociale de l’éducation à la citoyenneté du Comité Départemental Sportif Olympique de la Gironde. ### Les filles jouent aussi au rugby de haut niveau ! • 17h : match d’exhibition de l’équipe de France féminine de Rugby à XIII • 17h30 : ateliers de pratique sportive, proposés par l’association Drop de Béton, le Comité Départemental de Rugby à XIII et les sections du Club Athlétique Béglais Echanges et photos avec les joueuses de haut niveau ainsi que de nombreux lots offerts.

Entrée libre

Stade André Moga Impasse Delphin Loche 33130 Bègles Gironde



