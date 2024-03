RUGBY À 7 WINTER SEVENS Montpellier, samedi 16 mars 2024.

RUGBY À 7 WINTER SEVENS Montpellier Hérault

Le tournoi de rugby à 7 Winter Sevens est de retour à Montpellier.

Rendez-vous les 16 & 17 mars pour assister aux 4 compétitions du tournoi

Entrée gratuite

Au total, c’est une quarantaine d’équipes et un peu plus de 700 joueurs, joueuses et dirigeants qui sont attendus tout au long du weekend pour s’affronter sur les deux terrains synthétiques du complexe Yves du Manoir.

Réparties en 4 compétitions, cadets, juniors et séniors auront l’occasion de se mesurer aux meilleures équipes Françaises et Européennes sur cette première étape de l’Européan Sevens Series 2023 (championnat d’Europe de sevens amateur, masculin et féminin).

Deux jours de folie en collaboration avec la Métropole et la Ville de Montpellier, ainsi que le MHR. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-17

Avenue de Vanières

Montpellier 34070 Hérault Occitanie

