Jacou Hérault Jacou L’Association Esprit Sud Sevens organise, avec le concours du Rugby Club Jacou Montpellier Nord, de la Ville de Jacou, du Département de l’Hérault, de la Région Occitanie et le soutien logistique d’Hérault Sport, la première étape du Circuit Européen de Rugby à 7.

Seize équipes masculines et 9 équipes féminines sont attendues au Parc de Bocaud sur des matches spectaculaires, avec un jeu rapide où la moindre erreur se paie cash, de deux mi-temps de 7 mn. Entrée gratuite. Accès selon les mesures sanitaires en vigueur. Jacou

