La Canopée (L-R-20-6959/6960/6961) présente ce spectacle Maxime et Émile préparent le CAP cuisine. Ils ont 15 ans et sont issus de milieux très différents. Tout les oppose mais ils deviennent très vite inséparables. Leur complicité est puissante, joyeuse et les aide à traverser les épreuves de la vie et la dureté de l’apprentissage.ThéâtreA partir de 12 ansDurée : 1h10 sans entracteSpectacle lauréat de l’édition 2022 du Festival Découverte de la création théâtrale.Clément MarchandDistribution : Jean-Baptiste Guinchard et Guillaume TagnatiTarif réduit : demandeur d’emploi, bénéficiaire des minimas sociaux, étudiant, jeune de moins de 25 ans, enfant de moins de 16 ans et groupe à partir de 10 personnes minimum.Numéro Réservation PMR : 05 45 31 32 82Information d’accès : Parking gratuit Cie du Chemin Ordinaire

LA CANOPEE RUFFEC Place du Jumelage Charente

