Ulysse ou l’Impossible Retour – Groupe Anamorphose LA CANOPEE, 4 avril 2024, RUFFEC.

Ulysse ou l’Impossible Retour – Groupe Anamorphose LA CANOPEE. Un spectacle à la date du 2024-04-04 à 20:30 (2024-04-04 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

La Canopée (L-R-20-6959/6960/6961) présente ce spectacle « Ulysse, la punition est levée : tu peux enfin rentrer chez toi ! » annonce Hermès à Ulysse, qui coule des jours heureux depuis sept ans sur l’île de Calypso. L’heure du retour a donc sonné pour le grand Ulysse. Mais comment revenir en héros après l’horreur de Troie, après avoir perdu tous ses compagnons ? Comment prétendre reprendre sa place de roi, d’époux et de père, après vingt ans d’absence ? Et surtout, comment renoncer à vivre immortel auprès de Calypso, pour aller vieillir et mourir sur l’île d’Ithaque ? Le Groupe Anamorphose s’empare de L’Odyssée d’Homère, pour souligner toute la complexité d’Ulysse, dans une scénographie très réussie, mêlant chant, récit et théâtre d’ombres éphémères.ThéâtreA partir de 11 ansDurée : 1h10 sans entracteSpectacle lauréat de l’édition 2022 du Festival Découverte de la création théâtrale.Laurent RogeroDistribution : Gloria Da Queija, Laurent Rogero et Élise ServièresTarif réduit : demandeur d’emploi, bénéficiaire des minimas sociaux, étudiant, jeune de moins de 25 ans, enfant de moins de 16 ans et groupe à partir de 10 personnes minimum.Numéro Réservation PMR : 05 45 31 32 82Information d’accès : Parking gratuit Groupe Anamorphose

Votre billet est ici

LA CANOPEE RUFFEC Place du Jumelage Charente

18.0

EUR18.0.

Votre billet est ici