La Canopée (L-R-20-6959/6960/6961) présente ce spectacle Les chorégraphes de cette jeune compagnie à la créativité débordante, proposent avec Pardon ! une première pièce originale, dynamique et teintée d’humour, sur l’acceptation de soi. Dans un monde qui ne laisse pas de place à l’imperfection, elles réaffirment la beauté de l’originalité et du naturel, la nécessité d’embrasser ses défauts et de se révéler tel que l’on est vraiment, pour enfin faire taire les jugements. Ce spectacle est un somptueux mélange de danse contemporaine, d’électro et de contorsion, à l’énergie communicative, qui ne laisse pas le public indifférent.DanseA partir de 8 ansDurée : 45min sans entractePardon ! a reçu de nombreux prix lors de différents concours : Dialogues 2021 par le CCN de Créteil – Val-de-Marne (Mourad Merzouki) et la Caisse des Dépôts, Les Synodales à Sens, Concours chorégraphique de Cergy, World of Dance à Bordeaux, Open Your Mind à Eindhoven aux Pays-Bas…Émilie Joneau et Clémence JugletTarif réduit : demandeur d’emploi, bénéficiaire des minimas sociaux, étudiant, jeune de moins de 25 ans, enfant de moins de 16 ans et groupe à partir de 10 personnes minimum.Numéro Réservation PMR : 05 45 31 32 82Information d’accès : Parking gratuit Oups Dance Company

LA CANOPEE RUFFEC Place du Jumelage Charente

