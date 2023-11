Le Champ de Bataille – Théâtre de Poche de Bruxelles LA CANOPEE, 21 mars 2024, RUFFEC.

Le Champ de Bataille – Théâtre de Poche de Bruxelles LA CANOPEE. Un spectacle à la date du 2024-03-21 à 20:30 (2024-03-21 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

La Canopée (L-R-20-6959/6960/6961) présente ce spectacle « L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils grandissent. […] Comble de tout, une fois dépassé le mètre 50, ça cesse de vous considérer comme Dieu en personne. Et ça, il faut l’encaisser ! Désormais, vous n’êtes plus rien, juste un étranger programmé pour leur gâcher l’existence et les empêcher de vivre ». Voilà ce que se dit ce père, la quarantaine galopante, retranché dans les toilettes, ultime forteresse inviolable où il tente d’échapper au quotidien, entre son fils aîné en pleine adolescence et son couple en crise. Avec des propos justes et un humour parfois grinçant, mais toujours présent, le texte de Jérôme Colin est d’une force rare. Ce père dépassé, osant dévoiler ses faiblesses, est infiniment touchant. Un petit bijou, tendre et salutaire, porté par un comédien magnifique.« On rit de bon coeur tant les scènes sont proches de la réalité de la vie de famille avec un ou des ados à bord » Paris-Match « Un texte drôle d’abord, mais aussi émouvant aux larmes […] moins cher et plus efficace qu’une thérapie familiale » L’ÉchoSpectacle nommé au Prix Maeterlinck de la Critique 2020 dans la catégorie « Meilleur Seul en scène »ThéâtreA partir de 14 ansDurée : 1h25 sans entracteDenis LaujolDistribution : Thierry HellinTarif réduit : demandeur d’emploi, bénéficiaire des minimas sociaux, étudiant, jeune de moins de 25 ans, enfant de moins de 16 ans et groupe à partir de 10 personnes minimum.Numéro Réservation PMR : 05 45 31 32 82Information d’accès : Parking gratuit Théâtre de Poche de Bruxelles

LA CANOPEE RUFFEC Place du Jumelage Charente

