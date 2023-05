Fête Votive, 18 mai 2023, Rueyres.

Le comité des fêtes de Rueyres organise sa traditionnelle fête de l’ascension, venez nombreux!.

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-20 . .

Rueyres 46120 Lot Occitanie



The festival committee of Rueyres organizes its traditional festival of the ascension, come numerous!

La comisión de fiestas de Rueyres organiza su tradicional fiesta de la ascensión, ¡vengan numerosos!

Das Festkomitee von Rueyres organisiert sein traditionelles Himmelfahrtsfest, kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-05-14 par OT Lacapelle Marival