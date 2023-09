L’Angle Disparu RUEWATT Paris, 29 septembre 2023, Paris.

L’Angle Disparu Vendredi 29 septembre, 15h00, 16h30 RUEWATT Entrée libre

Généralement, le mur est une surface qui se prolonge par une autre surface : le sol, à l’intersection de ces surfaces, au pied du mur, il y a un angle.

Le piéton ordinaire voit sa marche arrêtée à cet angle, notre danseuse a la capacité de marcher au sol et de poursuivre très naturellement son évolution au mur. Elle s’adapte seulement par un changement d’orientation qui la fait passer d’une position verticale lors de sa marche au sol à une position horizontale quand elle marche au mur.

Cette marche s’accélère pour l’amener à la course et aux sauts. Le mur et le sol ne se distinguent plus, la danseuse évolue sur une surface en 3 dimensions dans une chorégraphie toute en rebonds.

L’angle au pied du mur ne limite plus les trajectoires du corps, il a disparu.

RUEWATT 18 Rue Watt Paris Paris 75013

2023-09-29T15:00:00+02:00 – 2023-09-29T15:30:00+02:00

2023-09-29T16:30:00+02:00 – 2023-09-29T17:00:00+02:00

danse verticale solo

Stéphane Bluzat