Rues en scène à Botsorhel Botsorhel, 27 août 2022, Botsorhel.

Rues en scène à Botsorhel Botsorhel

2022-08-27 – 2022-08-27

Botsorhel 29650

– Spectacles gratuits en plein air (solutions de repli en cas d’intempéries)

– Entrées dans la limite des places disponibles

14h30, Balade contée

17h, Corentin Diana et Leonardo Ferreira, « Wake Up ! »

18h, Cie La Voie Ferrée, « L’imprévu sidéré »

19h, Cie Leandre, « Fly to the Moon »

20h, Bruital Cie, « WANTED »

Dimanche 4 septembre – Taulé

11h, Balade contée

14h, Cie Carré Curieux, Cirque Vivant !, « ConnexiO »

15h, Cie dis bonjour à la dame, « Frigo (OPUS 2) »

15h45, Carnage Productions, « Les demi-frères Grumaux »

16h45, Galapiat Cirque, « La Brise de la Pastille »

https://www.morlaix-communaute.bzh/Visiter-Sortir/Animations-patrimoniales-et-culturelles/Les-Rues-en-scene

dernière mise à jour : 2022-05-17 par