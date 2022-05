RUES EN FÊTE, 17 ÈME ÉDITION !!! Fleury, 4 juin 2022, Fleury.

2022-06-04 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-04 21:30:00 21:30:00

Concerts et bodégas

19h à 21h30, déambulations

– Fanfare Les supers héros : Avec son orchestre déambulatoire dynamique et éclectique, cette joyeuse fanfare interprète les plus grands titres musicaux de ces mythiques Super Héros. Les enfants comme les adultes prendront plaisir à les écouter.

– Fanfare Ghetto blaster : A l’instar du célèbre radiok7 urbain, la fanfare Ghetto Blaster rugit sa musique à tous les coins de rue. Trois sax, un soubassophone et deux percus : il n’en faut pas plus pour enflammer le goudron ! Tous les hits des dernières années sont de sortie : Coldplay, Stromae, Ed Sheeran, Pharell Williams… QUE DES TUBES !

– Fanfare Rambal et Sagan (les régionaux de l’étape)

– Spectacle de feu Drakonia : « Il était une fois dans un pays magique nommé Drakonia… Vivait des enfants qui étaient tous nées de la flamme de leur père… Le légendaire dragon Drako. »

21h30 à minuit, concerts

– Scène école des filles : le groupe narbonnais Tide, variétés internationales

– Scène Jean Moulin : Groupe Connexion – 1ère partie assurée par l’orchestre Saintbor kids

9 Artistes talentueux et dynamiques sur scène, avec 2 mondes qui fusionnent un Show grandiose où la musique DanceFloor se mêle à la musique Pop, créant un ensemble puissant dont on en ressort conquis.

– Scène monument : Groupe Story’s

Années 80 avec en bonus un hommage à Daniel Balavoine

– Scène Léon Blum : ACC Rockbières, pop rock festif et déjanté

