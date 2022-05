RUES EN FÊTE, 17 ÈME ÉDITION !!!, 5 juin 2022, .

RUES EN FÊTE, 17 ÈME ÉDITION !!!

2022-06-05 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-05 00:00:00 00:00:00

Concerts et bodégas

19h à 21h30, déambulations

– Fanfare les fous du volant : Notre groupe déambulatoire unique en son genre propose une superbe animation avec 6 artistes musiciens habillés en pilote de course qui interprètent un répertoire festif et déjanté.

– Koré percus (les régionaux de l’étape)

– Fanfare les Pépères band

– Fanfare Aïoli beach

21h30 à minuit, concerts

– Scène école des filles : Groupe les effrontés

Sympathique, enthousiaste et jouant avec le public, le trio (Eric, Ness et Thierry) avec un contrebassiste original “ambi” (mains et pied) jouant avec ses cordes, mais aussi utilisant la grosse caisse à l’aide de son pied, épaulé par deux guitares acoustiques. Rock anglais 70

– Scène Jean Moulin : Les Goulamas’K

Au frontière de différents styles, Goulamas’K revient avec un nouvel album Luna Roja, fidèle à ses prédécesseurs : un ska punk bien envoyé aux envolées métal, une énergie brute et contagieuse, des chœurs rassembleurs, des textes engagés en occitan, catalan et français. Luna Roja, c’est aussi l’arrivée de nouveaux musiciens et de nouvelles sonorités : l’exploration du synthé et des machines, le retour de la trompette, le flabiol enrichissant les instruments traditionnels au côté du sac de gemecs et de la gralla, marque de fabrique de Goulamas’K. Passés au mixeur de la maturité, cela donne un ska rock trad unique, puissant et fougueux.

– Scène monument : Eko Eko

Les deux frères, qui forme le groupe Eko Eko, ont également signé avec la manageuse de Céline Dion et tout récemment avec la maison de disques Sony. Histoire de deux passionnés de chansons et de pop hispanique. À 22 ans, les jumeaux Narbonnais, Lucas et Hugo, entrent dans une autre dimension artistique.

– Scène Léon Blum : Hurricane, pop rock anglais

dernière mise à jour : 2022-05-04 par