Vide greniers Rues du village Vignats, 23 juillet 2023, Vignats.

Vignats,Calvados

Le Comité des Fêtes de Vignats vous donne rendez-vous le dimanche 23 juillet pour son traditionnel vide greniers. Buvette et restauration sur place..

2023-07-23 07:00:00

Rues du village

Vignats 14700 Calvados Normandie



The Comité des Fêtes de Vignats invites you to its traditional garage sale on Sunday July 23. Refreshments and food available on site.

El Comité des Fêtes de Vignats celebrará su tradicional venta de garaje el domingo 23 de julio. Habrá refrescos y comida in situ.

Das Festkomitee von Vignats lädt Sie am Sonntag, den 23. Juli, zu seinem traditionellen Flohmarkt ein. Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten.

