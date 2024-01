Marché de Megève Rues du village Megève, lundi 1 janvier 2024.

Megève Haute-Savoie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 13:00:00

Saveurs et produits du terroir ainsi que des primeurs et manufacturiers, vous attendent avec leurs étals sur le marché hebdomadaire dans une ambiance authentique et variée.

Rues du village

Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



