Cérémonie de l’Aubade Rues du village Les Baux-de-Provence, 24 décembre 2023, Les Baux-de-Provence.

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 14:00:00

fin : 2023-12-24 16:00:00

Depuis le XVIe siècle, la coutume de la cérémonie de l’aubade a été conservée par les bergers de la Vallée des Baux..

Enfants

Les « pâtres baussencs – tous hommes de bon sens », comme le veut un chant de Noël du félibre et poète provençal Charloun Rieu, donnent, la veille de Noël une aubade et chantent dans leur mélopée : « Nous sommes descendus, les pâtres de la montagne- Pour annoncer qu’on approche Noël…» Le Bayle et son troupeau défilent dans les rues du village. Les tambourinaires donnent une aubade. Les Arlésiennes et les Mireilles dansent la farandole.

Rues du village

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme des Baux de Provence