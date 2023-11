Lancement des illuminations de Noël Rues du vieux Village Allauch, 25 novembre 2023, Allauch.

Allauch,Bouches-du-Rhône

Noël à Allauch : lancement des illuminations et feu d’artifice en soutien du Téléthon le samedi 25 novembre (18h) au cœur du village.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

Rues du vieux Village Rues du vieux village

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christmas in Allauch: launch of illuminations and fireworks in support of the Telethon on Saturday November 25 (6pm) in the heart of the village

Navidad en Allauch: lanzamiento de las iluminaciones y los fuegos artificiales en apoyo del Teletón el sábado 25 de noviembre (18.00 h) en el corazón del pueblo

Weihnachten in Allauch: Beginn der Beleuchtung und Feuerwerk zur Unterstützung des Telethon am Samstag, den 25. November (18 Uhr) im Herzen des Dorfes

Mise à jour le 2023-11-08 par Maison du Tourisme d’Allauch