Grande fête de l’âne Rues du vieux Village Allauch, 19 novembre 2023, Allauch.

Allauch,Bouches-du-Rhône

le groupe Saint-Eloi allaudien, en collaboration avec la Ville d’Allauch, met l’âne à l’honneur lors d’une journée ponctuée de festivités..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



the Saint-Eloi allaudien group, in collaboration with the City of Allauch, honors the donkey during a day punctuated with festivities.

el grupo allaudien de Saint-Eloi, en colaboración con la ciudad de Allauch, rinde homenaje al burro durante una jornada festiva.

die Gruppe Saint-Eloi allaudien stellt in Zusammenarbeit mit der Stadt Allauch den Esel an einem Tag mit vielen Festivitäten in den Mittelpunkt.

Mise à jour le 2023-09-14 par Maison du Tourisme d’Allauch