Déambulation musicale de Noël rues du centre ville Thann, 2 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

C’est en déambulant sur le marché de Noël que la compagnie « ca gaze » revisitera avec fantaisie les standards de jazz, variété française et internationale..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 19:00:00. EUR.

rues du centre ville

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



It is while strolling on the Christmas market that the company « ca gaze » will revisit with fantasy the standards of jazz, French and international variety.

La compañía « ca gaze » se paseará por el mercado navideño y revisará con fantasía estándares de jazz, francés y variedades internacionales.

Bei einem Spaziergang über den Weihnachtsmarkt wird das Ensemble « ca gaze » auf fantasievolle Weise Jazz-Standards, französische und internationale Varietäten neu interpretieren.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay