Déambulation musicale de Noël rues du centre ville Thann, 25 novembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Venez assister à la déambulation musicale autour des musiques de Noël pour redécouvrir la tradition de la Nativité….

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:00:00. EUR.

rues du centre ville

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Come and join us as we take you on a musical tour of Christmas music to rediscover the tradition of the Nativity…

Acompáñenos en un recorrido musical por la Navidad para redescubrir la tradición de la Natividad…

Erleben Sie eine musikalische Wanderung rund um die Weihnachtsmusik, um die Tradition der Geburt Christi wiederzuentdecken…

