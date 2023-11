LES BANDAS ET PENAS DE NOËL Rues du centre-ville Béziers, 9 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

À travers les rues du centre-ville, venez écouter les penas et bandas qui interpréteront les classiques de Noël!.

2023-12-09 16:00:00

Rues du centre-ville

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Take to the streets of downtown to hear penas and bandas perform Christmas classics!

Salga a las calles del centro de la ciudad y escuche a las penas y bandas mientras interpretan clásicos navideños

Hören Sie in den Straßen der Innenstadt den Penas und Bandas zu, die Weihnachtsklassiker spielen!

