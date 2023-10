Marché de Noël Rues du Centre Ancien Auriol, 9 décembre 2023, Auriol.

Auriol,Bouches-du-Rhône

A l’approche des fêtes de fin d ‘année, l’esprit de Noël s’invite à Auriol.

Stands d’artisanat, de terroir, de vieux métiers, exposition de crèches….

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

Rues du Centre Ancien

Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With the approach of the end of year festivities, the spirit of Christmas comes to Auriol.

Stands of crafts, local produce, old trades, exhibition of nativity scenes..

A medida que se acercan las fiestas, el espíritu de la Navidad llega a Auriol.

Puestos de artesanía, productos locales, oficios antiguos, exposición de belenes..

In der Vorweihnachtszeit kommt der Geist der Weihnacht nach Auriol.

Stände mit Kunsthandwerk, regionalen Produkten, alten Berufen, Krippenausstellung?

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile