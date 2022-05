Rues des Arts – Des rendez-vous d’exception

Rues des Arts – Des rendez-vous d’exception, 20 août 2022, . Rues des Arts – Des rendez-vous d’exception

2022-08-20 10:00:00 – 2022-08-21 19:00:00 Venez à la rencontre d’artisans d’art et artistes créateurs passionnés qui vous accueilleront dans la bonne humeur pour vous faire découvrir leurs métiers et leur savoir-faire. nDéambulez dans les rues de notre Petite cité de caractère riche d’un patrimoine bâti d’exception, à la découverte des ateliers jusqu’aux lieux d’expositions parfois insolites. Plusieurs points de restauration seront installés pour que vous puissiez pleinement profiter de cet évènement. Venez à la rencontre d’artisans d’art et artistes créateurs passionnés qui vous accueilleront dans la bonne humeur pour vous faire découvrir leurs métiers et leur savoir-faire. nDéambulez dans les rues de notre Petite cité de caractère riche d’un patrimoine bâti d’exception. Venez à la rencontre d’artisans d’art et artistes créateurs passionnés qui vous accueilleront dans la bonne humeur pour vous faire découvrir leurs métiers et leur savoir-faire. nDéambulez dans les rues de notre Petite cité de caractère riche d’un patrimoine bâti d’exception, à la découverte des ateliers jusqu’aux lieux d’expositions parfois insolites. Plusieurs points de restauration seront installés pour que vous puissiez pleinement profiter de cet évènement. Rues des Arts dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville