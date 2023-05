Balade chantée à Laruns Rues de Laruns, 16 août 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

C’est une création originale que vous propose Jean-Luc Mongaugé, artiste larunsois, pour vous faire découvrir Laruns, son histoire pastorale, ses lavoirs, sa langue natale et ses chansons.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

Rues de Laruns

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It is an original creation that Jean-Luc Mongaugé, artist from Laruns, proposes to you to make you discover Laruns, its pastoral history, its wash houses, its native language and its songs.

Registration required at the Tourist Office

Jean-Luc Mongaugé, artista de Laruns, le propone una creación original para descubrir Laruns, su historia pastoril, sus lavaderos, su lengua autóctona y sus canciones.

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo

Es ist eine originelle Kreation, die Ihnen Jean-Luc Mongaugé, ein Künstler aus Laruns, vorschlägt, um Ihnen Laruns, seine pastorale Geschichte, seine Waschhäuser, seine Heimatsprache und seine Lieder näher zu bringen.

Obligatorische Anmeldung im Fremdenverkehrsamt

