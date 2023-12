DÉAMBULATION MUSICALE RUES DE LA VILLE Bagnères-de-Luchon Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Luchon

Haute-Garonne DÉAMBULATION MUSICALE RUES DE LA VILLE Bagnères-de-Luchon, 27 décembre 2023, Bagnères-de-Luchon. Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 18:30:00

fin : 2023-12-27 20:00:00 Avec le groupe de batucada Sambalek.

Avec le groupe de batucada Sambalek

Proposée par l’Association des Commerçants et Artisans du Pays de Luchon .

RUES DE LA VILLE

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

Mise à jour le 2023-12-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Luchon, Haute-Garonne Autres Code postal 31110 Lieu RUES DE LA VILLE Adresse RUES DE LA VILLE Ville Bagnères-de-Luchon Departement Haute-Garonne Lieu Ville RUES DE LA VILLE Bagnères-de-Luchon Latitude 42.7892567 Longitude 0.59205195 latitude longitude 42.7892567;0.59205195

RUES DE LA VILLE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneres-de-luchon/