Rues de la Fraternité·e à Montreuil Place de la Fraternité, 3 juin 2023, Montreuil.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Installation sonore et visuelle pour une Place de la Fraternité partagée, parlée, poétique.

Le projet artistique de Catherine Radosa conçu pour la Nuit Blanche 2023 dans le cadre de sa résidence à la Maison POP et du projet curatorial « Actes de langage » des commissaires d’exposition Simona Dvorak & Tadeo Kohan prend pour sujet le contexte montreuillois et un lieu et son nom : La rue de la Fraternité. Dans une approche processuelle, située, et collective, il s’agit de déployer, d’interroger, de s’approprier, d’actualiser, de mettre en mouvement le mot « fraternité » et ce qu’il inspire et évoque.

Par la rencontre et la réalisation d’interviews avec des femmes dans différents contextes et milieux de Montreuil, Catherine Radosa composera une polyphonie de paroles et de témoignages recueillies, interrogeant les représentations et les alternatives à ce terme symbolique et genré. Ainsi, nous entendrons, entre autres, Roseline, Salika, Mbassa de la Maison des femmes, Gaëtane Lamarche-Vadel, essayiste, et Anne Brunswic, écrivaine, membres de la CIMADE, Sophie Wahnich, historienne spécialiste de la révolution française, Fatima Ouassak, militante anti-raciste et éco-féministe, Bani Khoshnoudi, artiste iranienne, habitante de Montreuil, des lycéennes du Lycée Jean-Jaurès (liste à confirmer).

Le projet sera composé d’une pièce visuelle textuelle et poétique en forme de grandes banderoles, d’une pièce sonore, et d’une vidéo. Dans l’après-midi du jour de la Nuit Blanche métropolitaine sera actée une performance collective sous forme de défilé dans l’espace public, portant ensemble les banderoles porteuses de mots dans un parcours reliant la rue de la Fraternité, la rue de la Liberté, la rue de l’Égalité, et la rue de l’Avenir. Retournant sur la Place de la Fraternité, les banderoles y seront mises en exposition à proximité d’un dispositif sculptural sonore diffusant la pièce sonore (environ 1h), reliant ainsi les mots imprimés et les récits incarnés. Une situation ouverte et inclusive pour une Place de la Fraternité•e habitée, exposée, poétique, parlée, discutée, écoutée.

Un film restituera ensuite l’événement dans un montage libre, associant la polyphonie de paroles, les situations vécues le 3 juin, les images de signes urbains, mais aussi de ses manques de diverses formes du vivant. Le film sera diffusé à la Maison pop lors de l’exposition du volet 3 du cycle curatorial Actes de langage qui aura lieu du 26 septembre au 16 décembre 2023.

Le samedi 3 juin, de 16 à 19h, vous pouvez également découvrir à la Maison pop l’exposition Choralités

des commissaires d’exposition Tadeo Kohan et Simona Dvorák. Cette

exposition propose d’explorer une convergence entre mémoires, paroles et

histoires. Le projet rassemble des récits oraux et chantés élaborant

une voix collective. Puisant dans des matériaux vocaux, l’espace

d’exposition compose une situation sonore et visuelle mêlant collectif,

fiction et musique, à mi-chemin entre espace public et espace

domestique. Avec Sadie Choua, Victoria Santa Cruz, Jjjjerome Ellis,

Sirine Fattouh & Leïla Saadna et Charwei Tsai.

Exposition ouverte jusqu’au 13 juillet

Entrée gratuite

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris, le Département de Seine-Saint-Denis et la Ville de Montreuil.

Place de la Fraternité Place de la Fraternité 93100 Montreuil

Contact : https://www.maisonpop.fr/ https://www.facebook.com/maisonpopulaire

